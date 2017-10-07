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07 октября 2017
14:59  07 октября 2017 1

Названы самые бессмысленные медицинские процедуры

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Не все процедуры полезныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые составили рейтинг самых бесполезных медицинских процедур, которые не улучшают здоровье человека. Об этом пишет профильное издание JAMA Internal Medicine.

Первым в списке стала трансэзофагеальная эхокардиография. Данная процедура помогает исследовать сердечно-сосудистую систему человека при помощи специальных датчиков, размещенных в пищеводе.

Далее в рейтинге бесполезных процедур следует томографная ангиография лёгких, осуществляемая при помощи специального компьютера. Эта процедура позволяет узнать состояние кровотока в теле человека.

Также медики включили в список УЗИ каротидной артерии, использование питательных смесей, агрессивное лечение рака и даже использование антибиотиков. По словам ученых, антибиотики не всегда способствуют выздоровлению.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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