Названы самые бессмысленные медицинские процедуры

Ученые составили рейтинг самых бесполезных медицинских процедур, которые не улучшают здоровье человека. Об этом пишет профильное издание JAMA Internal Medicine.
Первым в списке стала трансэзофагеальная эхокардиография. Данная процедура помогает исследовать сердечно-сосудистую систему человека при помощи специальных датчиков, размещенных в пищеводе.
Далее в рейтинге бесполезных процедур следует томографная ангиография лёгких, осуществляемая при помощи специального компьютера. Эта процедура позволяет узнать состояние кровотока в теле человека.
Также медики включили в список УЗИ каротидной артерии, использование питательных смесей, агрессивное лечение рака и даже использование антибиотиков. По словам ученых, антибиотики не всегда способствуют выздоровлению.