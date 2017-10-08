01:33 08 октября 2017 0

Врио главы Дагестана Васильев, прибывший в республику в 5 октября, заявил, что держит ситуацию на контроле Фото: сайт правительства Республики Дагестан

Водитель автомобиля, преградившего дорогу кортежу министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, доставлен в изолятор временного содержания. В сети тем временем появилась видеозапись задержания.

Автомобиль был заблокирован, а охранники главы МВД вытащили водителя из салона BMW, после чего пересадили его в служебную машину и увезли, сообщает Life.

Видеозапись была опубликована очевидцами в сети Youtube.

Между тем, о происшествии стало известно временно исполняющему обязанности главы республики Владимиру Васильеву.

«Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю», — прокомментировал врио главы Дагестана телеканалу 360.