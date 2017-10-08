Водитель автомобиля, преградившего дорогу кортежу министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, доставлен в изолятор временного содержания. В сети тем временем появилась видеозапись задержания.
Автомобиль был заблокирован, а охранники главы МВД вытащили водителя из салона BMW, после чего пересадили его в служебную машину и увезли, сообщает Life.
Видеозапись была опубликована очевидцами в сети Youtube.
Между тем, о происшествии стало известно временно исполняющему обязанности главы республики Владимиру Васильеву.
«Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю», — прокомментировал врио главы Дагестана телеканалу 360.