В Екатеринбурге утром 8 октября эвакуировали сразу два торговых центра: в «Парк Хаусе» и «Золотом Яблоке» в универмаге «Bolshoy» сработала система пожаротушения.
ЧП в «Парк Хаусе» произошло около 10:00. По словам очевидца, из магазинов вывели всех людей и не пускали внутрь до 12:00. В это время вода заливала два этажа здания, но никаких звуковых сигналов не поступало. На телефонные звонки в торговом центре не отвечают. Сейчас ТЦ работает в обычном режиме.
Также эвакуация прошла в универмаге «Bolshoy», откуда вывели посетителей «Золотого яблока». В здании также сработала система пожаротушения, рассказал источник «URA.RU».
Как писало «URA.RU» ранее, 7 октября в столице Урала прошла волна эвакуаций в торговых центрах, взрывчатку искали сразу в пяти точках.