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Главные новости Свердловской области
13:36  08 октября 2017 2

В Екатеринбурге эвакуировали два торговых центра. Пожарная сигнализация затопила этажи. ФОТО, ВИДЕО

Очередь на входе в ккт «Космос» через день после пожара. Екатеринбург, пешеход, лужа, ккт космос, ноги, горожане, прохожие, шаг, дождливая погода, пасмурная погода
Пока лилась вода, никаких звуковых сигналов не поступало (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге утром 8 октября эвакуировали сразу два торговых центра: в «Парк Хаусе» и «Золотом Яблоке» в универмаге «Bolshoy» сработала система пожаротушения.

ЧП в «Парк Хаусе» произошло около 10:00. По словам очевидца, из магазинов вывели всех людей и не пускали внутрь до 12:00. В это время вода заливала два этажа здания, но никаких звуковых сигналов не поступало. На телефонные звонки в торговом центре не отвечают. Сейчас ТЦ работает в обычном режиме.

Также эвакуация прошла в универмаге «Bolshoy», откуда вывели посетителей «Золотого яблока». В здании также сработала система пожаротушения, рассказал источник «URA.RU».

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Посетителям парфюмерного супермаркета пришлось ждать на улице Фото: «Типичный Екатеринбург»

Как писало «URA.RU» ранее, 7 октября в столице Урала прошла волна эвакуаций в торговых центрах, взрывчатку искали сразу в пяти точках.

Юрий Викторов
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