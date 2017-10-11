В Екатеринбурге загорелся склад скандально известной овощебазы №4. ФОТО

В Екатеринбурге вечером 11 октября загорелся одноэтажный склад овощебазы №4 в Екатеринбурге. Пожарные уже ликвидировали возгорание.
В пресс-службе МЧС «URA.RU» сообщили, что сообщение о возгорании складского помещения площадью 75 квадратных метров на улице Завокзальная, 26 поступило в МЧС в 18:40. «В тушении было задействовано 7 единиц техники и 26 человек. Огонь удалось ликвидировать в течение 30 минут», — пояснили в ведомстве. При пожаре сильно пострадала крыша склада, основание уцелело. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее «URA.RU» стало известно о том, что хозяйка екатеринбургской овощебазы №4 Елена Русина возвращает себе контроль над спорным активом, инициировав прекращение банкротства.