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11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
21:03  11 октября 2017 1

В Екатеринбурге загорелся склад скандально известной овощебазы №4. ФОТО

Над базой образовался столб черного дымаФото: группа «Инцидент Екатеринбург»
новость из сюжета:
Скандальная овощебаза № 4
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В Екатеринбурге вечером 11 октября загорелся одноэтажный склад овощебазы №4 в Екатеринбурге. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

В пресс-службе МЧС «URA.RU» сообщили, что сообщение о возгорании складского помещения площадью 75 квадратных метров на улице Завокзальная, 26 поступило в МЧС в 18:40. «В тушении было задействовано 7 единиц техники и 26 человек. Огонь удалось ликвидировать в течение 30 минут», — пояснили в ведомстве. При пожаре сильно пострадала крыша склада, основание уцелело. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее «URA.RU» стало известно о том, что хозяйка екатеринбургской овощебазы №4 Елена Русина возвращает себе контроль над спорным активом, инициировав прекращение банкротства.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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