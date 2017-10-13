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13 октября 2017
17:16  13 октября 2017 2

Песков заявил о подготовке очень важного выступления Путина

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Президент пообщается с элитойФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе готовится выступить на пленарном заседании Валдайского клуба. Эксперты, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, услышат из уст Путина «очень важную речь», которая будет интересна участникам форума.

Отметим, что президент выступает на «Валдае» ежегодно. В 2016 году на форуме российский лидер на протяжении трех часов общался с российскими и зарубежными экспертами, ответив на два десятка вопросов, пишет газета «Ведомости».

До сих пор президент не анонсировал свое участие в выборах главы государства, которые намечены на 18 марта 2018 года.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» работает с 2004 года. Он был создан с целью содействия диалогу российской и международной интеллектуальной элиты, а также для объективного анализа событий в России и мире.

Лев Истомин
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