Песков заявил о подготовке очень важного выступления Путина

Президент России Владимир Путин на следующей неделе готовится выступить на пленарном заседании Валдайского клуба. Эксперты, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, услышат из уст Путина «очень важную речь», которая будет интересна участникам форума.
Отметим, что президент выступает на «Валдае» ежегодно. В 2016 году на форуме российский лидер на протяжении трех часов общался с российскими и зарубежными экспертами, ответив на два десятка вопросов, пишет газета «Ведомости».
До сих пор президент не анонсировал свое участие в выборах главы государства, которые намечены на 18 марта 2018 года.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» работает с 2004 года. Он был создан с целью содействия диалогу российской и международной интеллектуальной элиты, а также для объективного анализа событий в России и мире.