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14 октября 2017
12:52  14 октября 2017 0

Чеченских студентов отправили на футбол в приказном порядке

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
Поддержка местных болельщиков «Ахмату» не помоглаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учащихся и преподавателей учебных заведений Грозного обязали присутствовать на матче между «Ахматом» и московским «Спартаком». При этом девушки от «футбольной повинности» были освобождены.

Как сообщает издание «Кавказский узел», преподаватель Грозненского нефтяного университета рассказал, что распоряжение заполнить места на трибунах на «Ахмат-арене» касается всех вузов и техникумов столицы Чечни.

Впрочем, поддержка местных болельщиков «Ахмату» не помогла. «Спартак» одолел противника со счетом 2:1.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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