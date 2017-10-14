Чеченских студентов отправили на футбол в приказном порядке

Учащихся и преподавателей учебных заведений Грозного обязали присутствовать на матче между «Ахматом» и московским «Спартаком». При этом девушки от «футбольной повинности» были освобождены.
Как сообщает издание «Кавказский узел», преподаватель Грозненского нефтяного университета рассказал, что распоряжение заполнить места на трибунах на «Ахмат-арене» касается всех вузов и техникумов столицы Чечни.
Впрочем, поддержка местных болельщиков «Ахмату» не помогла. «Спартак» одолел противника со счетом 2:1.