12:14 16 октября 2017 1

Спасенную пенсионерку забрали врачи Фото: паблик «Жесть Урала» во «ВКонтакте»

В Челябинске пенсионерка пыталась совершить самоубийство, но сотрудники регионального МЧС успели остановить женщину. О происшествии рассказали пользователи соцсетей.

Пожилая женщина, на вид около 70 лет, вылезла в окно пятого этажа здания на улице Гагарина. Горожанка собиралась покончить с собой, утверждают в группе «Жесть Урала». Очевидцы отмечают, что пенсионерка была трезвая и вела себя интеллигентно. На место прибыли служба спасения МЧС, полиция и скорая помощь.

Пока один спасатель беседовал с женщиной, второй спустился к ней с седьмого этажа и спас от суицида, когда она стояла уже на козырьке. После этого уралочку забрали врачи.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области не удалось — на звонки журналиста специалисты не ответили.