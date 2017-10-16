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Главные новости Челябинской области
12:14  16 октября 2017 1

Пенсионерку из Челябинска спасли от самоубийства

Спасенную пенсионерку забрали врачиФото: паблик «Жесть Урала» во «ВКонтакте»

В Челябинске пенсионерка пыталась совершить самоубийство, но сотрудники регионального МЧС успели остановить женщину. О происшествии рассказали пользователи соцсетей.

Пожилая женщина, на вид около 70 лет, вылезла в окно пятого этажа здания на улице Гагарина. Горожанка собиралась покончить с собой, утверждают в группе «Жесть Урала». Очевидцы отмечают, что пенсионерка была трезвая и вела себя интеллигентно. На место прибыли служба спасения МЧС, полиция и скорая помощь.

Пока один спасатель беседовал с женщиной, второй спустился к ней с седьмого этажа и спас от суицида, когда она стояла уже на козырьке. После этого уралочку забрали врачи.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области не удалось — на звонки журналиста специалисты не ответили.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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