16 октября депутаты Белоярской районной думы избрали нового главу муниципалитета.
Как сообщил «URA.RU» участник заседания, победу одержал ранее возглавлявший Камышевскую сельскую и Белоярскую поселковую управы Андрей Горбов. Он получил 14 голосов. Его конкуренты — экс-глава Белоярского городского округа Александр Привалов, и бывший вице-мэр по экономике Эдуард Карелин набрали по одному голову.
Как ранее сообщало «URA.RU», кандидатура действующего мэра Белоярки Павла Юдина не была одобрена конкурсной комиссией, он не был допущен до голосования. Кандидатуру Павла Юдина отстаивал дальний родственник главы Белоярского ГО, депутат свердловского парламента Илья Гаффнер.