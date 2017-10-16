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Главные новости Свердловской области
15:52  16 октября 2017 0

В Белоярке завершилась эпоха правления Гаффнера-Юдина. Депутаты избрали нового главу

Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Белоярский городской округ. Свердловская область, Белореченск , юдин павел
Белоярские депутаты нашли замену Павлю ЮдинуФото: Анна Майорова © URA.RU

16 октября депутаты Белоярской районной думы избрали нового главу муниципалитета.

Как сообщил «URA.RU» участник заседания, победу одержал ранее возглавлявший Камышевскую сельскую и Белоярскую поселковую управы Андрей Горбов. Он получил 14 голосов. Его конкуренты — экс-глава Белоярского городского округа Александр Привалов, и бывший вице-мэр по экономике Эдуард Карелин набрали по одному голову.

Как ранее сообщало «URA.RU», кандидатура действующего мэра Белоярки Павла Юдина не была одобрена конкурсной комиссией, он не был допущен до голосования. Кандидатуру Павла Юдина отстаивал дальний родственник главы Белоярского ГО, депутат свердловского парламента Илья Гаффнер.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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