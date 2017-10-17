Названы самые угоняемые в Свердловской области автомобили

18:07 17 октября 2017 0

Машины чаще воруют с придомовых территорий Фото: mnogopics.ru

УГИБДД России по Свердловской области обнародовало статистику по угонам автомобилей в 2017 году. По данным Госавтоинспекции, самыми популярными машинами среди свердловских угонщиков стали иномарки «Киа», «Хундай» и «Тойота». Часто угоняют ВАЗовские модели, но, как правило, лишь покататься. После этого их просто бросают.

По статистике, чаще всего воруют машины ночью с придомовых территорий, а также с неохраняемых автостоянок. При этом многие автомобили не оборудованы системами защиты от краж и угонов.

«Советы от ГИБДД: хорошая автосигнализация с обратной связью, маркировка частей и деталей транспортного средства, парковка автомобиля на охраняемой стоянке, оборудованной системой видеонаблюдения. Кроме того, страхование имущества станет способом компенсировать владельцу убытки в случае чего», — рассказали «URA.RU» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

За девять месяцев 2017 года в Свердловской области были угнаны 1230 автомобилей, в 474 случаях преступления раскрыты.

Кроме того, госавтоинспекторы занимаются поиском участников аварий, сбежавших с места ДТП. Только в Екатеринбурге зафиксировано 66 ДТП, когда водители скрылись с места аварии. При этом погибли четыре человека, 73 были ранены. Среди пострадавших девять детей. Из общего количества бесфигурантных ДТП уже найдены и задержаны 53 водителя, ранее сбежавшие с места аварии.