Минфин оставил бывшего министра инвестиций без денег

Министерство финансов Свердловской области готово включить в проект регионального бюджета строку о выделении 75 миллионов рублей Сысертскому городскому округу. Это в четыре раза меньше суммы, запрошенной главой муниципалитета, бывшим министром инвестиций и развития региона Дмитрием Нисковских.
Как заявил «URA.RU» мэр городского округа, указанных средств не хватит на реализацию всех запланированных сысертскими властями проектов. В числе последних — такие социально важные мероприятия, как газификация территории и выделение земельных участков многодетным семьям.
Другой источник в местных структурах власти добавляет, что указанная мэром сумма в ходе последующих согласований была уменьшена еще в два раза: «Буквально вчера разговаривал с представителями минфина, нам дают всего 40 миллионов».
Дмитрий Нисковских при этом не теряет оптимизма. Он заявил корреспонденту «URA.RU», что объем предоставляемых городскому округу из областного бюджета трансфертов может быть увеличен в ходе последующей доработки проекта бюджета: «Я встречусь с руководством области. Рассчитываю, что наша позиция будет услышана».
Как ранее сообщало «URA.RU», Дмитрий Нисковских рассчитывал получить из областного бюджета порядка 300 миллионов рублей. «Дмитрий подготовил дорогие проекты и просил очень много… Возможно, когда он шел на выборы, ему пообещали, что такие суммы согласуют», — считает источник агентства.
Одновременно с этом Дмитрий Нисковских начал кадровые чистки в своей команде. В частности, 18 октября он уволил бывшего первого заместителя главы муниципалитета Алексея Старкова, считающегося ближайшим соратником экс-мэра Александра Карамышева.
Освободившийся пост занял Сергей Воробьев. Мэр пояснил, что его новый первый зам последние годы работал на руководящем посту в структурах ГУП правительства Москвы, занимающегося развитием столичного ЖКХ: «У него богатый опыт, есть благодарственные грамоты, подписанные руководителями Москвы. Я очень рад, что у меня появился такой помощник».
Более подробная информация о Сергее Воробьеве пока отсутствует на сайте Сысертского городского округа.