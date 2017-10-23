Звезда «Уральских пельменей» напугала поклонников худобой. ФОТО

08:56 23 октября 2017 0

Илана Юрьева похудела еще на 10 килограмм Фото: из инстраграма Иланы Юрьевой

Артистка шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева сбросила 10 килограмм, и теперь фанаты волнуются за ее здоровье. Поклонники в Instagram посоветовали ей лучше питаться и заняться своим телом.

«Что ж Вы так похудела!???? Берегите себя — Кушайте»; «Жеесть, была же хорошая, зачем так то?»; «Илана, ваш супруг должен посадить вас на усиленное питание. И питание должно быть, как можно калорийнее и ещё после 6 вечера», — цитирует фанатов издание Dni.Ru.

Сама Илана Юрьева говорит, что никакими диетами не увлекается и ее внешний вид — результат естественных причин. По словам артистки, ранее у нее произошел гормональный сбой, из-за чего она резко начала набирать вес. Теперь все нормализовалось: ест она много, но продолжает худеть.