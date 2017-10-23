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Главные новости Свердловской области
10:38  23 октября 2017 0

В Тагиле подросток без прав сбил двух взрослых и ребенка

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
По предварительным данным, у водителя не было правФото: depositphotos.com © URA.RU

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Geely сбил троих людей на нерегулируемом пешеходном переходе. Как рассказали в отделе по пропаганде свердловского управления ГИБДД, за рулем «китайца» сидел подросток 1999 года рождения, предположительно, без прав.

Происшествие случилось 22 октября на улице Металлургов около дома №46 в 18:50. В аварии пострадали мужчина 1974 года рождения (открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб надбровной дуги), женщина 1979 года (черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга) и девочка 2006 года. Ее госпитализировали с закрытым переломом ключицы.

По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя составлено административное дело.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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