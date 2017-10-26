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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:41  26 октября 2017 0

Свердловские парламентарии разрешат вешать предвыборную агитацию на балконах

Разное.Курган, аварийный балкон
Скоро балконы в Екатеринбурге вновь превратятся в политический активФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Заксобрания Свердловской области приступили к рассмотрению поправок в областной закон «Об административных правонарушениях», способных повлиять на ход всех последующих избирательных кампаний.

Поправки отменяют строгий запрет на изменение внешнего вида фасадов жилых зданий. Благодаря действующей пока запретительной норме местные органы власти имели право штрафовать собственников квартир, вывешивающих на своих балконах баннеры и растяжки в поддержку того или иного кандидата.

Из документа следует, что из текста статьи закона будет исключено упоминание о жилых зданиях. А число действий по несогласованному изменению вида фасадов коммерческих зданий, за которые пока можно налагать ответственность, будет резко сокращено.

Как сообщил «URA.RU» парламентский юрист, депутаты принимают этот закон вынужденно. Ранее Свердловский областной суд удовлетворил иск екатеринбургских общественников о незаконности упомянутой выше статьи. Областные власти оспорили этот вердикт в областном суде. Но надежд на благоприятный исход рассмотрения апелляции практически нет.

Предвыборные растяжки на балконах жилых домов чаще всего размещали представители свердловского отделения «Справедливой России».

Константин Джултаев
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