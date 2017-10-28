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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
10:05  28 октября 2017 0

«Не совершайте ошибку». США пригрозили КНДР «массированным ответом» и позвали на помощь Россию

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Американцы грозят Пхеньяну «массированным ответом»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американцы грозят Северной Корее «массированным ответом» в случае, если хоть одна ядерная бомба упадет на территорию США. Параллельно призывают Россию и Китай повлиять на КНДР.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Сеул заявил, что Америка готова ответить на использование ядерного оружия со стороны Северной Кореи.

«Не совершайте ошибку — любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, это одинаково эффективно и всепобеждающе», — цитирует министра телеканал RT со ссылкой на Reuters.

Тем временем США продолжают делать заявления, что рассчитывают на помощь России и Китая в решении конфликтной ситуации с Северной Кореей. Об этом в частности говорится в совместной статье госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра обороны США Джеймса Мэттиса, опубликованной в The Wall Street Journal, сообщает «Русская планета».

Игорь Чукреев
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