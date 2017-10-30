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30 октября 2017
29 октября 2017
08:12  30 октября 2017 0

Пермский дирижёр создал эталонную версию «Патетической» симфонии Чайковского

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Он создал эталонную версию «Патетической»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Теодор Курентзис закончил студийную запись Симфонии №6 Чайковского. «Ведомости» отмечают, что он создал эталонную версию «Патетической», максимально использовав возможности студийной звукозаписи.

Звукорежиссёром работы стал Дамьен Кюинтар. Напомним, что именно с интерпретацией последней симфонии Чайковского худрук Пермского театра в 2007 году шокировал знатоков на концерте, где управлял оркестром musicAeterna, который в ту пору еще базировался в Новосибирске.

Несколько дней назад Курентзис со своими музыкантами произвел фурор в Риге (Латвия). Артисты исполнили Симфонию №1 «Классическую» Сергея Прокофьева и Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. Зал аплодировал стоя 15 минут.

В сентября Курентзис получил театральную премию «Золотая маска» за лучшую работу дирижера в постановке «Травиата», напоминают «Дни.ру».

Семен Гринберг
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