Уральских туристов за границей начали взвешивать перед полетами

Финская авиакомпания Finnair начала взвешивать уральских пассажиров. На весы встают путешественники, которые пользуются рейсами Хельсинки—Екатеринбург, сообщили «URA.RU» в пресс-службе перевозчика.
Узнавать вес своих пассажиров Finnair начала с 31 октября. Клиенты авиакомпании встают на весы прямо в аэропорту Хельсинки. В пресс-службе Finnair «URA.RU» сообщили, что взвешивают, в том числе, и российских клиентов. Компанию интересует данные туристов, летящих в Екатеринбург, а также в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Казань.
«Процедура добровольная, в ней никого не заставляют участвовать. Плюс эксперимент проходит анонимно, данные видит только тот человек, который проводит взвешивание. Это нужно для того, чтобы оптимизировать загрузку самолетов», — сообщили в пресс-службе Finnair «URA.RU». Здесь подчеркнули, что процедура временная. Перевозчик планирует получить в итоге информацию от 1,5 тысячи человек.
Появились пассажиры, недовольные вниманием авиакомпании к весу туристов. «РЕН-ТВ» сообщает, что эксперимент Finnair — это первый тревожный звонок на рынке европейских авиаперевозчиков. В Тихоокеанском регионе работает компания Samoa Air, которая берет плату не только за вес багажа, но и за вес самого пассажира.
«Это несправедливо. Да, у меня есть живот. Я пытаюсь похудеть. Значит, придется активно тренироваться, чтобы просто сесть на самолет и не переплачивать», — цитирует издание одного из клиентов компании.
В Finnair «URA.RU» сказали, что не располагают информацией о возмущенных путешественниках.