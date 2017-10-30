23:10 30 октября 2017 0

Взвешивание пассажиров будет происходить добровольно и на условиях анонимности Фото: Pixabay

Финская авиакомпания Finnair с 31 октября перед рейсами начнет взвешивать своих пассажиров. На такие меры перевозчик пошел, чтобы оптимизировать загрузку самолетов.

Весы установят прямо в аэропорту. Взвешивание пассажиров будет происходить добровольно и на условиях анонимности, пишет «Телеканал 360». В акции попросят принять участие 150 человек. Их взвесят как с ручной кладью, так и без нее. Таким образом, компания хочет вычислить среднюю нагрузку на самолеты.

Зимой и весной Finnair продолжит ставить пассажиров на весы. Ожидается, что перевозчик получит в итоге данные от 1,5 тысячи человек.