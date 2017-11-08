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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
14:03  08 ноября 2017 0

Глава свердловского СКР отгуливает последний отпуск

Пресс-конференция В.Ю. Задорина. Екатеринбург, задорин валерий
Валерий Задорин может покинуть службу уже через месяцФото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах
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Руководитель СКР по Свердловской области Валерий Задорин ушел в отпуск, его обязанности сейчас выполняет полковник Михаил Бусылко. Об этом сообщили «URA.RU» в свердловском следственном управлении.

По данным источника в следственных органах, это последний отпуск Задорина в этой должности. «Задорин отгуляет отпуск, а в декабре через месяц у него истекает контракт, который не будет продлен. Он уже и личные вещи из кабинета забрал», — говорит инсайдер.

В пресс-службе ведомства пока не комментируют ситуацию.

Слухи о том, что Задорин покинет ведомство, возникли после того, как появилось дело «борзого» директора завода. Денис Кокорин заявил, что не будет платить зарплату, пока его не попросит об этом лично Владимир Путин. Узнав об этом во время прямой линии от рабочих, президент пообещал разобраться с ситуацией. В результате было возбуждено уголовное дело, а Задорин был временно отстранен от своей должности.

Ранее «URA.RU» сообщало, что руководитель четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге, бывший руководитель СКР по УрФО, генерал-лейтенант Руслан Ибиев был отстранен от должности после скандала в ХМАО.

Александр Лукманов
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