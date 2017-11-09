{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
02:54  09 ноября 2017 0

Опубликована видеозапись последних мгновений жизни дочери Людмилы Гурченко

Марию Королеву похоронят рядом с матерью на Новодевичьем кладбищеФото: Википедия

Камера видеонаблюдения засняла последние мгновения жизни дочери Людмилы Гурченко, Марии Королевой. На записи видно, как упавшую женщину очевидцы поднимают на руки и укладывают на скамейку возле подъезда.

Как сообщает «Рен-ТВ», Мария Королева вышла на прогулку вместе с дочерью и внучкой, но возле дома ей неожиданно стало плохо и она упала на асфальт. По словам родственников, у нее были открыты глаза, но говорить она уже не могла.

Как ранее писало «URA.RU», наследство Королевой исчисляется десятками миллионов рублей. По словам официального представителя умершей, адвоката Шоты Горгадзе, у 58-летней дочери Людмилы Гурченко были проблемы с сердцем.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров