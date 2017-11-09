02:54 09 ноября 2017 0

Марию Королеву похоронят рядом с матерью на Новодевичьем кладбище Фото: Википедия

Камера видеонаблюдения засняла последние мгновения жизни дочери Людмилы Гурченко, Марии Королевой. На записи видно, как упавшую женщину очевидцы поднимают на руки и укладывают на скамейку возле подъезда.

Как сообщает «Рен-ТВ», Мария Королева вышла на прогулку вместе с дочерью и внучкой, но возле дома ей неожиданно стало плохо и она упала на асфальт. По словам родственников, у нее были открыты глаза, но говорить она уже не могла.

Как ранее писало «URA.RU», наследство Королевой исчисляется десятками миллионов рублей. По словам официального представителя умершей, адвоката Шоты Горгадзе, у 58-летней дочери Людмилы Гурченко были проблемы с сердцем.