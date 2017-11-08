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08 ноября 2017
17:00  08 ноября 2017 0

Дочь Людмилы Гурченко нашли мертвой в подъезде

Городок чекистов. Екатеринбург, перила, конструктивизм, парадная, подъезд дома
На полу в подъезде мертвая Королева пролежала часФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Умерла дочь актрисы и певицы Людмилы Гурченко, Мария Королева. Женщина пошла к врачу, но потеряла сознание, не успев выйти из подъезда.

По предварительным данным, утром 8 ноября Мария Королева собралась в поликлинику на прием к терапевту, так как в последние дни ее беспокоили простуда и высокая температура. Но не успела больная выйти из своего подъезда, как потеряла сознание, передает «Дни.ру».

Королеву на полу в подъезде нашла дочь и сразу же обратилась к соседям за помощью. К тому времени с приступа пришел примерно час. Вместе с соседями дочь Королевой перенесла Марию на лавку и вызвала скорую помощь, медики которой по прибытию констатировали смерть.

Внезапную кончину дочери Гурченко подтвердил и ее адвокат Шота Горгадзе: «Да, это правда, к сожалению, она скончалась. Буквально час назад „скорая“ ее увезла». Юрист также отметил, что пока причина смерти Королевой не известна никому, в том числе ее семье, так как никакой продолжительной болезни у скончавшейся не было. «Это случилось внезапно», — цитирует адвоката издание. Дочь Королевой комментировать произошедшее отказалась.

Отметим, что Мария Королева умерла накануне выхода программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». На передаче единственная дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко должна была впервые встретиться с родным братом, передает «Вести.ру».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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