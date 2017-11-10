06:19 10 ноября 2017 0

В России приборами учета пользуется уже 70% собственников помещений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комитеты Госдумы РФ по экономической политике и природным ресурсам подготовили поправки в Жилищный кодекс. В соответствии с предлагаемыми нововведениями, с собственников помещений снимут обязанность устанавливать за свой счет приборы учета.

Как сообщают «Известия», поправки могут быть рассмотрены Госдумой уже в ноябре этого года.

Депутаты посчитали, что действующая сейчас норма, согласно которой граждане, не установившие приборы учета, платят за оказанные услуги с повышающим коэффициентом, несправедлива. Если поправки будут приняты, то рассчитывать квартплату с учетом данного коэффициента можно будет, только если собственник сам отказался от установки счетчиков. Однако по действующему законодательству собственник и не обязан устанавливать приборы учета, считают законодатели.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», — отметили депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, если за счетчиками будут следить сами поставщики, это станет толчком к интеллектуальному учету поставляемых ресурсов. Потребителю не придется каждый месяц передавать показания приборов учета, они будут сниматься автоматически.

Правда, энергетики не согласны с предложенной моделью: более того, они считают, что расходы на счетчики будут закладываться в тариф, а это приведет к тому, что уже установившие счетчики жители фактически заплатят за тех, кому это только предстоит. Непонятен и механизм решения споров в случае выхода прибора из строя: обеспечить условия для нормальной эксплуатации может только собственник.

Отметим, в настоящее время порядка 30% собственников жилья, не имеющих приборов учета платят по повышенному тарифу. С 1 июля 2016 года надбавка установлена на уровне 50% от базового тарифа, сообщает издание.