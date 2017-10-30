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30 октября 2017
Главные новости 
10:18  30 октября 2017 3

ЦБ назвал причины краха «Югры» в «секретном» письме в Госдуму

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, инкассатор, цб рф уральское главное управление, центральный банк, перевозка денег
Банк не хотел кредитовать население и занимался собственными деламиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крах банка «Югра»
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Стали известны причины, почему Центральный Банк России лишил банк «Югра» лицензии. Аргументы были изложены в письме «для служебного пользования» председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным.

Согласно документу, попавшему в распоряжение «Ведомостей», «Югра» не была системно значимым банком. Её активы составляли всего 0,4% от всего банковского сектора. Банк не привлекал средства компаний, не связанных с бенефициаром, и не имел межбанковских кредитов. В письме указано, что рыночные контрагенты закрыли на него лимиты за несколько месяцев до введения временной администрации.

Кроме того, банк «Югра» не держал средств бюджета и НПФ. Его бизнес-модель основывалась на вкладах населения и кредитах для проектов бенефициаров. При этом значимого кредитования населения и рыночных компаний не было. К 8 сентября у 125 из 140 заёмщиков-юрлиц образовалась совокупная просроченная задолженность на 232 миллиарда рублей (87% кредитов), пишет Тулин.

ЦБ пытался повысить качество вкладов югорского банка, но руководители организации продолжали «агрессивно привлекать вклады», в том числе таким образом, чтобы обойти запреты регулятора.

Ранее стало известно, что бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев решил судиться с ЦБ, чтобы защитить интересы экс-клиентов банка, пишет сайт «Утро.ру». Представитель кредитной организации в суде Антон Александров заявляет, что решение о вводе временной администрации было незаконным, так как регулятор даже не стал проверять исполнение «Югрой» собственных же предписаний.

Семен Гринберг
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