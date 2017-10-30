ЦБ назвал причины краха «Югры» в «секретном» письме в Госдуму

Стали известны причины, почему Центральный Банк России лишил банк «Югра» лицензии. Аргументы были изложены в письме «для служебного пользования» председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным.
Согласно документу, попавшему в распоряжение «Ведомостей», «Югра» не была системно значимым банком. Её активы составляли всего 0,4% от всего банковского сектора. Банк не привлекал средства компаний, не связанных с бенефициаром, и не имел межбанковских кредитов. В письме указано, что рыночные контрагенты закрыли на него лимиты за несколько месяцев до введения временной администрации.
Кроме того, банк «Югра» не держал средств бюджета и НПФ. Его бизнес-модель основывалась на вкладах населения и кредитах для проектов бенефициаров. При этом значимого кредитования населения и рыночных компаний не было. К 8 сентября у 125 из 140 заёмщиков-юрлиц образовалась совокупная просроченная задолженность на 232 миллиарда рублей (87% кредитов), пишет Тулин.
ЦБ пытался повысить качество вкладов югорского банка, но руководители организации продолжали «агрессивно привлекать вклады», в том числе таким образом, чтобы обойти запреты регулятора.
Ранее стало известно, что бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев решил судиться с ЦБ, чтобы защитить интересы экс-клиентов банка, пишет сайт «Утро.ру». Представитель кредитной организации в суде Антон Александров заявляет, что решение о вводе временной администрации было незаконным, так как регулятор даже не стал проверять исполнение «Югрой» собственных же предписаний.