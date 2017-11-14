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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:44  14 ноября 2017 0

Судью, скрутившего со своей машины номера после ДТП, заподозрили в лихачестве и сокрытии доходов. ВИДЕО

Фемида, фемида
Последние три года Александр Гудкин не декларировал доходыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральный судья Азовского районного суда Ростовской области Александр Гудкин стал объектом журналистского расследования после инцидента с аварией. Попав в ДТП, представитель Фемиды скрутил номера со своего BMW и поставил новые. Сейчас Гудкина подозревают в сокрытии доходов и систематическом нарушении ПДД.

Свидетели аварии, когда 59-летний Гудкин выехал на встречку, по которой двигался кроссовер KIA, утверждают, что судья был пьян. Позже он отказался проходить медицинское освидетельствование, что стало поводом для подозрений.

Журналисты Life.ru выяснили, что Гудкин работает судьей 17 лет. Последние три года он не публикует данные о доходах (согласно сайту Азовского суда). В базе данных ГИБДД содержится информация о том, что водитель BMW X3, на котором произошло столкновение с KIA (а в аварии пострадал ребенок), десятки раз превышал скорость, за что имеет множество штрафов по 500 рублей.

В базе данных ростовских судов есть запись, что полный тезка Гудкина был ответчиком по одному из таких дел в 2015 году. В документах ответчик заявил, что машина принадлежит его жене.

Семен Гринберг
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