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20:01  14 ноября 2017 1

Жители ХМАО больше двадцати лет жили с незаконным гербом региона. ФОТО

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Комарова дала обещание, что новый символ региона будет разработан с участием жителейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый герб Югры разработан из-за несоответствия старого символа требованиям российской геральдики. Об этом губернатор Наталья Комарова рассказала журналистам во время пресс-конференции во вторник, 14 ноября.

Впрочем, по словам главы ХМАО, герб называть новым нельзя, поскольку фактически регион существовал с незаконным символом. «Нет нового символа автономного округа. Когда мы разбирались с геральдической палате на тему, насколько наши символы законно зарегистрированы, выяснилось, что палата наш герб не зарегистрировала, потому что он не соответствует правилам. Это значит, что с ним нужно работать. Пусть это будет народная работа, потому что это — символ нашего региона. Никто ничего не меняет и не отменяет. Мы работаем над тем, чтобы наш герб соответствовал требованиям», — рассказала Наталья Комарова.

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Это один из эскизов нового герба Югры Фото: правительство ХМАО

Символ, который считается старым гербом ХМАО, был принят правительством Александра Филипенко 14 сентября 1995 года — по словам геральдистов, он содержит толкования, не отвечающие достоинству Югры. Например, окружающие гербовые щиты венки в геральдике служат знаком, указывающим на то, что владелец герба полностью лишен прав суверенитета, самостоятельности, самоуправления и самоопределения. Разработанный правительством Комаровой герб соответствует всем критериям. Он проходит общественное обсуждение. Разработка нового герба проводится в рамках проекта «Югра многовековая», одной из целей которого является развитие внутреннего патриотизма.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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