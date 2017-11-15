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15 ноября 2017
14 ноября 2017
13:44  15 ноября 2017 0

Правительство исправляет давнюю ошибку: у МУГИСО отбирают экономику

Здания Екатеринбурга. Иллюстрации. Константинов , МУГИСО, табличка, министерство по управлению госимуществом СО
Министерство теряет контроль над акционерными обществамиФото: Александр Константинов © URA.RU

Под конец года свердловский кабмин начал наводить порядок в МУГИСО. Серьезные изменения внесены в документ, регламентирующий взаимодействие министерства с акционерными обществами, принадлежащими правительству. В частности, расширен перечень случаев, когда АО должны предоставлять отчет о своей деятельности. Выяснилось также, что из-за бюрократической волокиты экс-главу ведомства Алексея Пьянкова забыли поменять на действующего и.о.министра. Кроме того, как сообщают инсайдеры «URA.RU», меняется сам формат работы министерства.

В ноябре губернатор Свердловской области подписал распоряжение №845-РП (есть в распоряжении редакции). Оно вносит изменение в распоряжение правительства №2287-РП от 21.11.2012, регламентирующего взаимодействие МУГИСО с акционерными обществами, в капитале которых участвует областное правительство. В нормативном акте два пункта.

Во-первых, если раньше компании должны были предоставлять лишь квартальные отчеты о своей работе, то теперь обязаны будут информировать также обо всех сделках, сумма которых составляет больше 2% от объема уставного капитала. Это, кстати, существенное замечание: в свое время именно из-за подобного пробела в коммуникации областное правительство во главе с Денисом Паслером потеряло контроль над аэропортом «Кольцово» — информация о действиях правления по продаже пакетов акций пришла слишком поздно.

Во-вторых, ответственным за исполнение распоряжения назначен вице-губернатор Сергей Зырянов. Как оказалось, до сих пор эти полномочия были закреплены за экс-министром Алексеем Пьянковым. Причем в 2016 году в нормативный акт вносились изменения, предполагавшие замену чиновнику, сложившему с себя полномочия министра, но из-за неточности формулировки юристов в аппарате Дениса Паслера, возглавлявшего тогда кабмин, они не вступили в силу. Как подтвердили «URA.RU» в МУГИСО, по состоянию на конец октября 2017 года ответственным за исполнение распоряжение правительства по координации деятельности с акционерными обществами оставался Алексей Пьянков. Кстати, на тот момент (с 23 августа 2017 года) он был также и председателем совета директоров АО «Облкоммунэнерго», в котором правительству принадлежит 25% акций, то есть некоторое время мог отчитываться сам перед собой.

Кроме того, как сообщают инсайдеры агентства, меняется сам принцип работы ведомства. Раньше все компании формально подчинялись профильным министерствам, но все назначения в них и отчеты согласовывались только с МУГИСО. Теперь негласно было объявлено, что за ним остается лишь функция сбора отчетов, а все остальное не только формально, но и фактически нужно будет согласовывать с профильными министерствами. «Если раньше все ходили в МУГИСО „на поклон“, то теперь им сказали, чтобы привыкали к новому формату работы. Теперь пытаются выстроить отношения с министерствами», — рассказывает источник «URA.RU» в правительстве.

Во главу угла теперь поставлен отраслевой принцип — каждое ведомство отныне отвечает за эффективность переданных ему под контроль акционерных обществ, что серьезно меняет спрос с них и уровень ответственности. Судя по документу, серьезно выросли аппаратные позиции минсельхоза и минстроя, усилился департамент информационной политики. Вполне естественно, что к новым кураторам выстраивается уже длинная очередь директоров «акционерок» с госучастием.

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Кабмин меняет порядок работы с акционерными обществами Скан документа правительства области

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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