В конфликт между бизнесом и мэрией Верхотурья втянули ФСБ

18:56 15 ноября 2017 0

Силовики инициировали проверку после ряда скандалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхотурье остается сложной ситуация с одной из двух котельных, которые отапливают город. Как стало известно «URA.RU», объект, который обслуживает компания «УралТЭК», проверил по представлению Федеральной службы безопасности Ростехнадзор. По версии спецслужбы, котельная работает без лицензии, эксплуатация ее идет с нарушениями, а руководители не аттестованы. Для руководителя «УралТЭК» Леонида Бычкова это странно — ведь недавно муниципалитет продлил ему договор аренды на объект, и все документы были в порядке.

О внеплановой выездной проверке котельной сообщили читатели агентства. Леонид Бычков факт проверки подтвердил и сказал, что она стала для него полной неожиданностью. «Понятия не имею, почему произошло и что. Я даже сначала не хотел пускать на объект — кто такие, зачем приехали. О том, что она будет, нас не предупредили», — говорит он.

Проверку вел 13 и 14 ноября Ростехнадзор по представлению УФСБ России по Свердловской области. В документе, который подготовили силовики (имеется в распоряжении редакции), перечислялись нарушения в работе котельной (например, говорилось, что к работе допущен сезонный персонал, набранный на отопительный сезон). Всего же в ФСБ насчитали не менее полудюжины нарушений. В заключении говорится, что в случае аварии они ставят под угрозу безопасность и жизнь как персонала котельной, так и неопределенного круга лиц.

Бычков говорит, что претензии Ростехнадзора не имеют под собой оснований. «Например, задают мне вопросы о том, как строилась эта котельная. А я не знаю, потому что это делал муниципалитет. Но вообще с этой котельной такое впечатление, что она центр силы, а я в городе — главный враг народа», — невесело смеется Бычков.

Проверку котельной «УралТЭКа» некоторые наблюдатели рассматривают как новый виток борьбы муниципалитета и инвесторов за спорный объект. Компании Бычкова арендовали ее с 2014 года. На объект бизнесмена позвали городские власти, по его оценкам, которые он ранее озвучивал «URA.RU», он вложил в объект не менее ста миллионов рублей. Бизнесмен пояснял, что проект курировал лично бывший вице-премьер свердловского правительства Сергей Зырянов, все действия согласовывались с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым. Это одна из двух котельных в Верхотурье, и от нее тепло поступает примерно в 90% жилфонда духовной столицы Урала.

Аренда у муниципалитета заканчивалась 1 февраля 2017 года, и предполагалось, что договор будет продлен. Однако депутатов, по их словам, категорически не устраивали тарифы, которые защитила котельная, они были одними из самых высоких в регионе. По этим и ряду других причин, которые Бычкову кажутся надуманными, тогдашний сити-менеджер Василий Сизиков долгое время документы не подписывал. Как ни странно, но это Сизикова и погубило. Бычков отказывался готовить котельные к зиме, пока не будет понимать — эксплуатирует он объект в новом сезоне или нет. А Сизикова за плохую подготовку к отопительному сезону депутаты сняли с должности в конце августа. После этого договор аренды со стороны муниципалитета был продлен.

В Ростехнадзоре не сумели ответить на вопрос, какие нарушения были выявлены в ходе проверки и какое наказание может понести «УралТЭК».