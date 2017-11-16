16:05 16 ноября 2017 0

ЗВУ — движение трех губернаторов Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандалом закончилось заседание отделения движения «За возрождение Урала» (ЗВУ) в Кунашакском районе 15 ноября, в среду. Как передает корреспондент URA.RU», участники раскололись на две группы, каждая из которых выбрала своего руководителя отделения. Решение вопроса за лидером движения, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Поводом для внеочередного собрания в Кунашаке стало заявление о сложении полномочий, поданное руководителем отделения движения «За возрождение Урала» Герстом Гаттаровым еще 18 октября. Гаттаров отправил заявление в областной совет ЗВУ, спустя почти месяц участники движения собрались обсудить вопрос. На заседание приехали первый заместитель председателя, руководитель аппарата движения Владимир Литвинов и ответственный по оргвопросам в ЗВУ Валерий Шалагин.

По информации «URA.RU», начальство из Челябинска прибыло не случайно. Герст Гаттаров еще до заседания стал говорить, что не собирается слагать полномочия, а заявление подал под давлением. Кроме того, выяснилось, что с 2013 года в Кунашаке не проводились конференции ЗВУ и отчетно-выборные собрания — нет никаких официальных протоколов, поэтому Гаттаров по сути уже не является легитимным руководителем. В областном совете ЗВУ было решено рекомендовать на пост председателя районного отделения первого зама Гаттарова, редактора местной газеты «Знамя труда» Лилию Девальд. На Девальд возложили временные обязанности руководителя отделения.

ЗВУ готовится к очередной конференции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Само заседание началось мирно. Владимир Литвинов тепло поблагодарил Герста Гаттарова за работу, вручил ему книгу, написанную Петром Суминым, покойным экс-губернатором, основателем движения «За возрождение Урала». После этого Герст Гаттаров заявил, что руководить заседанием будет он, так все еще считает себя руководителем отделения. Мнения участников разделились — одни были за то, чтобы Гаттаров председательствовал, другие — против. Владимир Литвинов, ранее не желавший скандала, напомнил Гаттарову о бездеятельности отделения с 2013 года. Часть участников, во главе Лилией Девальд, в том числе и Литвинов с Шалагиным, покинули зал и продолжили совещание в другом помещении.

Руководителем отделения избрали по рекомендации областного совета ЩВУ Лилию Девальд. Те, кто остался вместе с Герстом Гаттаровым, выбрали руководителем Людмилу Емельдинову. Для областного совета ЗВУ действующим руководителем в Кунашаке считается Лилия Девальд. Для «бунтовщиков» — Людмила Емельдинова.

«Мы будем писать губернатору Борису Дубровскому, — заявила „URA.RU“ Людмила Емельдинова. — Мы против Лилии Девальд. Она редактор в газете, газета стала хуже, авторитетом не пользуется. И слишком много материалов о главе района Сибагатулле Аминове. В каждом номере его фото на первой полосе». На вопрос корреспондента «URA.RU» «Почему в местном ЗВУ не проводили заседаний с 2013 года?» Емельдинова ответила: «Проводились. Просто Герст Гаттарович забыл, в силу возраста. Я ему напомнила. Все протоколы в черновом варианте, а их не отправляли». По ее словам, заседание, на котором избрали Лилию Девальд, прошло с участием чиновников, а это для ЗВУ недопустимо.

«Областной совет утвердил на районное отделение Лилию Девальд, — заявил „URA.RU“ Владимир Литвинов. — Ее избрали, она легитимна. Отделение должно работать. Устав надо соблюдать. Участие чиновников в работе в ЗВУ возможно. ЗВУ объединяет многих — партии, общественные организации».

Кунашакский район считается один из самых политически нестабильных в области, из-за высокого уровня коррупции и постоянных ссор между местными элитами и депутатами. Движение «За возрождение Урала» было основано в 1996 году, перед первыми губернаторскими выборами. Его лидером стал Петр Сумин, руководивший областью с конца 1996 года по май 2010 года. После смены власти в регионе, председателем движения стал Михаил Юревич. В настоящее время во главе ЗВУ губернатор Борис Дубровский. В начале декабря состоится очередная отчетно-выборная конференция, на которую по традиции соберутся ведущие политики и бизнесмены.