Скандалом закончилось заседание отделения движения «За возрождение Урала» (ЗВУ) в Кунашакском районе 15 ноября, в среду. Как передает корреспондент URA.RU», участники раскололись на две группы, каждая из которых выбрала своего руководителя отделения. Решение вопроса за лидером движения, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
Поводом для внеочередного собрания в Кунашаке стало заявление о сложении полномочий, поданное руководителем отделения движения «За возрождение Урала» Герстом Гаттаровым еще 18 октября. Гаттаров отправил заявление в областной совет ЗВУ, спустя почти месяц участники движения собрались обсудить вопрос. На заседание приехали первый заместитель председателя, руководитель аппарата движения Владимир Литвинов и ответственный по оргвопросам в ЗВУ Валерий Шалагин.
По информации «URA.RU», начальство из Челябинска прибыло не случайно. Герст Гаттаров еще до заседания стал говорить, что не собирается слагать полномочия, а заявление подал под давлением. Кроме того, выяснилось, что с 2013 года в Кунашаке не проводились конференции ЗВУ и отчетно-выборные собрания — нет никаких официальных протоколов, поэтому Гаттаров по сути уже не является легитимным руководителем. В областном совете ЗВУ было решено рекомендовать на пост председателя районного отделения первого зама Гаттарова, редактора местной газеты «Знамя труда» Лилию Девальд. На Девальд возложили временные обязанности руководителя отделения.
Само заседание началось мирно. Владимир Литвинов тепло поблагодарил Герста Гаттарова за работу, вручил ему книгу, написанную Петром Суминым, покойным экс-губернатором, основателем движения «За возрождение Урала». После этого Герст Гаттаров заявил, что руководить заседанием будет он, так все еще считает себя руководителем отделения. Мнения участников разделились — одни были за то, чтобы Гаттаров председательствовал, другие — против. Владимир Литвинов, ранее не желавший скандала, напомнил Гаттарову о бездеятельности отделения с 2013 года. Часть участников, во главе Лилией Девальд, в том числе и Литвинов с Шалагиным, покинули зал и продолжили совещание в другом помещении.
Руководителем отделения избрали по рекомендации областного совета ЩВУ Лилию Девальд. Те, кто остался вместе с Герстом Гаттаровым, выбрали руководителем Людмилу Емельдинову. Для областного совета ЗВУ действующим руководителем в Кунашаке считается Лилия Девальд. Для «бунтовщиков» — Людмила Емельдинова.
«Мы будем писать губернатору Борису Дубровскому, — заявила „URA.RU“ Людмила Емельдинова. — Мы против Лилии Девальд. Она редактор в газете, газета стала хуже, авторитетом не пользуется. И слишком много материалов о главе района Сибагатулле Аминове. В каждом номере его фото на первой полосе». На вопрос корреспондента «URA.RU» «Почему в местном ЗВУ не проводили заседаний с 2013 года?» Емельдинова ответила: «Проводились. Просто Герст Гаттарович забыл, в силу возраста. Я ему напомнила. Все протоколы в черновом варианте, а их не отправляли». По ее словам, заседание, на котором избрали Лилию Девальд, прошло с участием чиновников, а это для ЗВУ недопустимо.
«Областной совет утвердил на районное отделение Лилию Девальд, — заявил „URA.RU“ Владимир Литвинов. — Ее избрали, она легитимна. Отделение должно работать. Устав надо соблюдать. Участие чиновников в работе в ЗВУ возможно. ЗВУ объединяет многих — партии, общественные организации».
Кунашакский район считается один из самых политически нестабильных в области, из-за высокого уровня коррупции и постоянных ссор между местными элитами и депутатами. Движение «За возрождение Урала» было основано в 1996 году, перед первыми губернаторскими выборами. Его лидером стал Петр Сумин, руководивший областью с конца 1996 года по май 2010 года. После смены власти в регионе, председателем движения стал Михаил Юревич. В настоящее время во главе ЗВУ губернатор Борис Дубровский. В начале декабря состоится очередная отчетно-выборная конференция, на которую по традиции соберутся ведущие политики и бизнесмены.