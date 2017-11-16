Пермский губернатор определился с детским омбудсменом

Губернатор Пермского края Максим Решетников определился с кандидатом на пост детского омбудсмена. Как и предполагало «URA.RU», уполномоченным по правам ребенка станет заместитель председателя Общественной палаты Светлана Денисова.
В четверг, 16 ноября, глава региона внес кандидатуру Светланы Денисовой на пост детского омбудсмена, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников высоко оценил своего заместителя. «Светлана Анатольевна — крупный специалист по организации общественного контроля. Я уверен, что этот опыт будет очень востребован, если депутаты Заксобрания поддержат именно эту кандидатуру. Кроме того, Светлана Денисова является главой Пермского городского родительского совета — организации, которая занимается защитой прав детей и учебных заведениях. Поэтому эту сферу она знает хорошо», — отметил собеседник.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков отметил, что для детского омбудсмена важно иметь поддержку профессионального сообщества (в частности, федерального уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой) и коллег в регионах. «Светлану Денисову я прекрасно знаю — будучи Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае, я достаточно активно сотрудничал с ней и знаю как ее личностные, так и деловые качества. Так что выбор губернатора поддерживаю, — сказал собеседник. — Мы вместе с ней реализовывали и до сих пор реализуем ряд проектов, например, в прошлом году — по обеспечению информационной безопасности детей в Прикамье, сейчас у нас также совместный проект — по созданию в Перми городской скульптуры „Счастливая семья“. Поэтому могу отметить Светлану Денисову как человека инициативного и ответственного, включенного в проблемы социальной сферы», — заявил Миков нашему агентству.
Напомним, пост уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае остается свободным с 26 октября, когда депутаты Заксобрания утвердили в должности «взрослого» омбудсмена Павла Микова, который ранее занимался детьми. Кандидатуру «взрослого» омбудсмена парламентарии должны утвердить на ближайшем пленарном заседании, которое состоится в конце ноября.