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Главные новости Пермского края
12:16  10 ноября 2017 0

Стало известно имя наиболее вероятного кандидата на пост Пермского уполномоченного по правам ребенка

Круглый стол ОНФ. Пермь., павел миков
О том, кто займет место Павла Микова, поступает противоречивая информацияФото: Василий Заболотных © URA.RU

Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае, вероятнее всего, станет член Общественной палаты Светлана Денисова. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Губернатор Пермского края Максим Решетников 8 ноября встретился с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае при президенте РФ Анной Кузнецовой. Одной из тем встречи было обсуждение кандидата на пост детского омбудсмена в Перми. Официальные источники не называют фамилий тех, кто может занять этот пост. Между тем, в медиапространстве уже начинает появляться противоречивая информация. Так, «Коммерсант» пишет, что уполномоченным по правам ребенка в Прикамье станет директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Елена Лебедева. А по данным телеграм-канала «Соленые уши», детским омбудсменом станет начальник департамента дополнительного образования в Министерстве образования Дмитрий Жадаев, кандидатуру которого якобы лоббирует глава краевого Минобра Раиса Кассина.

По данным «URA.RU», наиболее вероятным кандидатом на пост уполномоченного по правам ребенка в Пермском края является член Общественной палаты Светлана Денисова. Она также занимает пост председателя АНО «Пермский городской родительский совет». Сама Светлана Денисова воздерживается от комментариев по поводу своего назначения. «Когда губернатор внесет в Заксобрание кандидатуру на пост омбудсмена, тогда вы все узнаете. А пока давайте сохраним интригу», — сказала она «URA.RU».

Напомним, пост уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае остается свободным с 26 октября, когда депутаты Заксобрания утвердили в должности «взрослого» омбудсмена Павла Микова, который ранее занимался детьми. Кандидатуру взрослого омбудсмена парламентарии должны утвердить на ближайшем пленарном заседании, которое состоится в конце ноября.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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