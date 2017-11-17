12:49 17 ноября 2017 0

После дождя на куртке остались разводы ФОТО: «ВКонтакте» «Регион-74 Челябинск» Валентина Демина

Челябинцы в соцсетях жалуются на то, что после дождя 16 ноября, в четверг, одежда покрылась странными пятнами. Первой об этом написала жительница города, выложив фото своей куртки. Мнения пользователей на тему происхождения пятен разделились.

«Вчера вечером был пост про дождь с примесями и в комментах — мол, все вы параноики и вам везде примеси мерещатся. Читала и тоже удивлялась. Так вот, у себя параноидальных симптомов не наблюдаю и к туману не принюхиваюсь, пытаясь учуять в нем смог, — пишет на странице „ВКонтакте“ „Регион-74 Челябинск“ Валентина Демина. — НО! Кто-нибудь мне скажет что это такое? Дошла от подъезда до машины, и далее от парковки до работы, всего не более 5-8 минут. Ещё на стоянке обратила внимание на белые разводы на машине, а в кабинете глянула на свою куртку — вся в пятнах. Что за фигня у нас в воздухе витает???». На фото видно, что на куртке действительно виднеются пятна как после плохо простиранной одежды.

«То же самое с курткой», «Тоже сегодня посмотрела на куртку, после вчерашнего дождя высохла белыми разводами… Такого никогда не было с этой курткой, хотя тоже под дождь попадала. Ещё новая, не стиралась», «Просто кислотный дождь прошел!», — пишут пользователи. Многие уверены, что всему виной вредные выбросы и считают, что в городе наступила экологическая катастрофа. Другие усомнились в том, что вместе с дождем на город выпали вредные примеси. «Куртяй заморский не выдержал сурового челябинского дождя. Хз где вы и под каким дождем гуляли. У меня все норм. Что с кожаной курткой, что с пуханом, никаких пятен», — написал один из горожан.

15 ноября на совещании у губернатора Бориса Дубровского, где обсуждалась тема экологии, руководители силовых структур пообещали активизировать действия в расследовании уголовных дел, связанных с нарушением природоохранного законодательства.

Прокуратура области уже внесла представление Копейскому машиностроительному заводу. Выявлено, что предприятие не имеет разрешения на выбросы. Росприроднадзор подал в суд на приостановление работы на 90 суток Челябинского металлургического комбината. По данным регионального управления Росприроднадзора, в октябре ЧМК сливал в реку Миасс сточные воды. Были превышены нормативы максимального содержания загрязняющих веществ, в том числе обнаружены экстремальные содержания ртути.