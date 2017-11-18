В Донбассе назревает новый кризис. Ситуация на линии соприкосновения такова, что можно говорит о срыве всех мирных договоренностей. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Киев не выполняет условия по прекращению огня и ведет регулярные обстрелы позиций ДНР, отметил он. За три месяца перемирия украинская сторона неоднократно нарушала режим тишины, в том числе с использованием тяжелой артиллерии и бронетехники.
«Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата», — заявил Якубов.
Как передают «Известия» со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики более 300 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
О риске обострения ситуации в Донбассе накануне предупредила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.