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18 ноября 2017
17:50  18 ноября 2017 0

Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата». ДНР обвинила Киев в нарушении перемирия

Окопы подразделения
Киев не выполняет условия по прекращению огня и ведет регулярные обстрелы позиций ДНРФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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В Донбассе назревает новый кризис. Ситуация на линии соприкосновения такова, что можно говорит о срыве всех мирных договоренностей. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Киев не выполняет условия по прекращению огня и ведет регулярные обстрелы позиций ДНР, отметил он. За три месяца перемирия украинская сторона неоднократно нарушала режим тишины, в том числе с использованием тяжелой артиллерии и бронетехники.

«Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата», — заявил Якубов.

Как передают «Известия» со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики более 300 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

О риске обострения ситуации в Донбассе накануне предупредила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Наталья Володина
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