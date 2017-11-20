07:38 20 ноября 2017 0

Судно таинственно исчезло с радаров 18 ноября ФОТО: Wikipedia.org

Оператор спутниковой связи Iridium в последний раз получал сигнал с пропавшей подлодки «Сан-Хуан» в день исчезновения субмарины — в среду, 15 ноября. Заявление компании передает РИА «Новости».

На подводной лодке находилось устройство Iridium. 17 ноября оператор спутниковой связи начал собирать информацию о местоположении устройства. Как отмечается в сообщении, «к сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября 11.36 GTM (14.36 мск), когда поступил последний сигнал».

Сигналы, полученные с подлодки ранее, были совершены не при помощи сети Iridium, уточняют Nation News со ссылкой на заявление оператора.

Ранее Минобороны Аргентины сообщило, что получило семь сигналов. Они могли принадлежать потерянной подлодки «Сан-Хуан», однако, установить контакт с субмариной не удалось, передает«Федеральное агентство новостей».

Дизель-электрическая субмарина «Сан-Хуан» пропала у берегов Аргентины. С 15 ноября подлодка перестала выходить на связь. На ее борту находились 44 человека, напоминает «Национальная служба новостей».