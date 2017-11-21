{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
20 ноября 2017
19 ноября 2017
18 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
11:40  21 ноября 2017 0

Сбербанк начал выдавать ипотеку под размороженный екатеринбургский строительный проект

Клипарт. Екатеринбург, сбербанк
Банк готов поддержать стройку своим брендомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возобновлены работы на строительстве жилого комплекса «Первый Николаевский», остановленные в 2016 году. Сбербанк настолько уверен, что в этот раз строительство будет завершено по графику, что предлагает здесь приобретать жилье в ипотеку по низкой ставке.

С 20 ноября 2017 года Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты на квартиры в жилом комплексе «Первый Николаевский». Ставка — 9% годовых. В дома первой очереди жильцы смогут заехать уже в январе 2019 года.

Строительство жилого комплекса «Первый Николаевский» было остановлено в 2016 году. На тот момент задолженность застройщика ООО «УктусСтрой» перед основным кредитором проекта — Сбербанком — составляла 1,3 миллиарда рублей. В середине февраля сторонами было подписано соглашение, по которому для завершения строительства на объект зашла компания PRINZIP.

В июле, после урегулирования исков о банкротстве, поданных кредиторами ООО «УктусСтрой, и достижения договоренностей со всеми дольщиками проекта, все права и обязательства по проекту ЖК «Первый Николаевский» перешли к ООО «Новый застройщик». И, как подчеркивают в Сбербанке, начало выдачи ипотечных кредитов по проекту связано с тем, что все вопросы, мешавшие продолжению строительства, полностью разрешены. Кроме того, банк вкладывает в проект 950 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал следующего года.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров