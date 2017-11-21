В Екатеринбурге возобновлены работы на строительстве жилого комплекса «Первый Николаевский», остановленные в 2016 году. Сбербанк настолько уверен, что в этот раз строительство будет завершено по графику, что предлагает здесь приобретать жилье в ипотеку по низкой ставке.
С 20 ноября 2017 года Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты на квартиры в жилом комплексе «Первый Николаевский». Ставка — 9% годовых. В дома первой очереди жильцы смогут заехать уже в январе 2019 года.
Строительство жилого комплекса «Первый Николаевский» было остановлено в 2016 году. На тот момент задолженность застройщика ООО «УктусСтрой» перед основным кредитором проекта — Сбербанком — составляла 1,3 миллиарда рублей. В середине февраля сторонами было подписано соглашение, по которому для завершения строительства на объект зашла компания PRINZIP.
В июле, после урегулирования исков о банкротстве, поданных кредиторами ООО «УктусСтрой, и достижения договоренностей со всеми дольщиками проекта, все права и обязательства по проекту ЖК «Первый Николаевский» перешли к ООО «Новый застройщик». И, как подчеркивают в Сбербанке, начало выдачи ипотечных кредитов по проекту связано с тем, что все вопросы, мешавшие продолжению строительства, полностью разрешены. Кроме того, банк вкладывает в проект 950 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал следующего года.