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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:54  21 ноября 2017 0

Куйвашев вручил главную награду области герою, которого «URA.RU» назвало человеком года. Также отметили создателя ракет для Сирии, топ-менеджеров РМК и министра

Вручение госнаград в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, шишкин андрей
Шишкин получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степениФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директору екатеринбургского театра оперы и балеты Андрею Шишкину вручили государственную награду регионального уровня во вторник, 21 ноября. Это особо отрадно, потому что «URA.RU» с прошлого года обращает внимание своих читателей на огромные заслуги Андрея Геннадьевича в деле популяризации Свердловской области за ее пределами.

Подводя итоги 2016 года, редакция нашего агентства заявляла, что глава театра достоин быть примером для многих наших земляков. Высококачественные, оригинальные постановки, которыми в последние годы славится екатеринбургская труппа, постоянно номинируются на профессиональную награду «Золотая маска», и также регулярно ее получают.

Отдавая должное талантам Шишкина, мы объявили его человеком года. В 2017 году Андрей Геннадьевич превзошел самого себя образца 2016-го, и получил государственное подтверждение своего огромного вклада: в резиденции губернатора Свердловской области состоялось ежегодное вручение государственных наград. Глава региона Евгений Куйвашев на торжественном вечере вручил медали примерно 30 уральцам, среди которых: рабочие, учителя, врачи и руководители крупных областных компаний.

Андрей Шишкин получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени. Это наивысшая региональная награда, и вручается она всегда, начиная с третьей степени. Вторую можно получить только через пять лет после первой, и мы надеемся, что Андрей Геннадьевич продолжит работу в Екатеринбурге, и через пять лет получит новую заслуженную награду.

Также в числе награжденных оказался научный руководитель «Алмаз-Антей» Павел Камнев — один из создателей ракет «Калибр», которые применяются в Сирии. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени. Глава региона высоко оценил вклад инженера в экономическое развитие региона.

Вручение госнаград в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, смирнов николай
Министра Смирнова наградили за успехи в социальном развитии области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«За проявленное мужество» бортпроводнице «Уральских авиалиний» Аксане Ашомко и медсестре ревдинской горбольницы Наталье Юсуповой губернатор вручил медаль «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени. Они весной 2017 года спасли 10-летнего мальчика, у которого во время полета на самолете остановилось сердце.

Впервые государственные награды получила целая группа руководителей «Русской медной компании»: президент РМК Всеволод Левин, вице-президенты Алексей Бакин, Андрей Васильченко, Татьяна Малек, Олег Медведев, Максим Щибрик, начальник управления капитального строительства РМК Юрий Филиппов, исполнительный директор благотворительного фонда компании Александра Теплякова.

Внимания удостоились и представители другого холдинга цветной металлургии — «Уральской горно-металлургической компании». Начальник управления делами гендиректора УГМК Розалия Круглова, директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин и его советник Сергей Ланских, главный бухгалтер «Уралэлектромеди» Игорь Ульянов также получили государственные награды.

Медаль «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени получил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов. «За особые заслуги в сфере соцразвития области», — подчеркнул Куйвашев.

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Всего Куйвашев наградил около 30 свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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