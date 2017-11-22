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22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
12:49  22 ноября 2017 0

Глава Челябинской области отмечает день рождения. Первый подарок получил ночью. ВИДЕО

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, назарбаев нурсултан, макет, дубровский борис, путин владимир, алейникова ольга, челябинск2020
Борис Дубровский (справа) 22 ноября отмечает день рожденияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский в среду, 22 ноября, отмечает 59-летие. Первым главу региона поздравил ХК «Трактор», президентом которого он является, передает корреспондент «URA.RU».

Южноуральские хоккеисты играли в Риге с местным «Динамо». К полуночи по челябинскому времени (разница во времени — три часа) счет был равный — 1:1. Практически сразу же, как только по уральским часам наступил день рождения президента клуба и губернатора, канадец Пол Щехура забил шайбу. А под занавес матча челябинцы провели еще один гол — в пустые ворота.

Принимать поздравления Борис Дубровский продолжил уже утром. На заседании правительства теплые слова произнес первый вице-губернатор Евгений Редин. На самом заседании будет рассмотрено пять вопросов. Начнут с выполнения поручений президента РФ Владимира Путина об экологии, затем обсудят газификацию, поддержку сельского хозяйства и другие темы.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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