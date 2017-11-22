Челябинский губернатор Борис Дубровский в среду, 22 ноября, отмечает 59-летие. Первым главу региона поздравил ХК «Трактор», президентом которого он является, передает корреспондент «URA.RU».
Южноуральские хоккеисты играли в Риге с местным «Динамо». К полуночи по челябинскому времени (разница во времени — три часа) счет был равный — 1:1. Практически сразу же, как только по уральским часам наступил день рождения президента клуба и губернатора, канадец Пол Щехура забил шайбу. А под занавес матча челябинцы провели еще один гол — в пустые ворота.
Принимать поздравления Борис Дубровский продолжил уже утром. На заседании правительства теплые слова произнес первый вице-губернатор Евгений Редин. На самом заседании будет рассмотрено пять вопросов. Начнут с выполнения поручений президента РФ Владимира Путина об экологии, затем обсудят газификацию, поддержку сельского хозяйства и другие темы.