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22 ноября 2017
21:40  22 ноября 2017 0

Недетская реакция. Чиновница в Екатеринбурге молниеносно отреагировала на жалобу о жестокой воспитательнице

Клипарт, детское насилие
Дети плачут весь деньФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Екатеринбурга пожаловалась в соцсетях на жестокое обращение воспитателя детсада к малышам. Начальнику городского управления образования Екатерине Сибирцевой потребовалось около двадцати минут, чтобы отреагировать на крик души женщины.

В Facebook горожанка рассказала, что поставленная на временную замену штатного воспитателя сотрудница даже при родителях не скрывает раздражения по отношению к их детям и не стесняется в выражениях. «Постоянно повторяла, как её всё и все достали. При мне звучали такие фразы как „мозги включи“ (двухлетке, который слепил из пластилина колбаску и не мог соединить её в бублик!) и (простите!) „писька-семиструйка“ (в адрес девочки, которая не успела дойти до туалета)», — пишет она.

«Если при нас так — то как же когда нас нет?» — задается вопросом екатринбурженка. И тут же добавляет новую информацию: «Сегодня узнали. Думая, что никто не слышит, воспитатель сказала про детей и при них: „Эта сучка опять его укусила!“, мальчику во время завтрака „Жри давай!“, „Ну-ка быстро расселись! Бесите! Это дурдом какой-то!“»

В ясельной группе, где малышам исполнилось по 2-3 года и многие даже толком не умеют говорить, изменилась эмоциональная обстановка: многие дети с неохотой и слезами идут в садик, плачут в течение дня.

Внезапно в ленте комментариев появился вопрос начальника управления образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой: «Здравствуйте. Номер детского сада и фамилию подменного воспитателя сообщите, пожалуйста». Ответ не замедлил себя ждать. «Выясню ситуацию», — пообещала Сибирцева.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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