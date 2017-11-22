Жительница Екатеринбурга пожаловалась в соцсетях на жестокое обращение воспитателя детсада к малышам. Начальнику городского управления образования Екатерине Сибирцевой потребовалось около двадцати минут, чтобы отреагировать на крик души женщины.
В Facebook горожанка рассказала, что поставленная на временную замену штатного воспитателя сотрудница даже при родителях не скрывает раздражения по отношению к их детям и не стесняется в выражениях. «Постоянно повторяла, как её всё и все достали. При мне звучали такие фразы как „мозги включи“ (двухлетке, который слепил из пластилина колбаску и не мог соединить её в бублик!) и (простите!) „писька-семиструйка“ (в адрес девочки, которая не успела дойти до туалета)», — пишет она.
«Если при нас так — то как же когда нас нет?» — задается вопросом екатринбурженка. И тут же добавляет новую информацию: «Сегодня узнали. Думая, что никто не слышит, воспитатель сказала про детей и при них: „Эта сучка опять его укусила!“, мальчику во время завтрака „Жри давай!“, „Ну-ка быстро расселись! Бесите! Это дурдом какой-то!“»
В ясельной группе, где малышам исполнилось по 2-3 года и многие даже толком не умеют говорить, изменилась эмоциональная обстановка: многие дети с неохотой и слезами идут в садик, плачут в течение дня.
Внезапно в ленте комментариев появился вопрос начальника управления образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой: «Здравствуйте. Номер детского сада и фамилию подменного воспитателя сообщите, пожалуйста». Ответ не замедлил себя ждать. «Выясню ситуацию», — пообещала Сибирцева.