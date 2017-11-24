Назначена дата суда над убийцей дочери экс-директора ЧТЗ

11:08 24 ноября 2017 0

Продавец в магазине нанес Платоновой более 100 ударов ножом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Дело убийцы дочери экс-директора ЧТЗ Екатерины Платоновой начнут рассматривать по существу 1 декабря при условии, что обвиняемый успеет до этого времени ознакомиться с материалами.

«Первое судебное заседание по Ефименко назначено на 1 декабря на 11:00. На нем, как минимум, суд будет решать вопрос о продлении подсудимому меры пресечения. И при условии, что будут соблюдены все процессуальные требования (то есть если он получит постановление о назначении судебного сегодня), суд 1 же декабря начнет рассматривать дело по существу», — сообщили в пресс-службе челябинского облсуда.

По данным региональной прокуратуры, убийство произошло в декабре 2016 года. Дочь бывшего гендиректора ЧТЗ Екатерина Платонова пришла в магазин сантехники уточнить сроки, когда ей привезут уже предоплаченную душевую кабину. В ходе общения возникла ссора, продавец схватил нож и нанес им более ста ударов. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве и мошенничестве.