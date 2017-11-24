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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:07  24 ноября 2017 0

Опубликована запись рейдерского захвата завода на Урале в стиле разборок лихих 90-х. ВИДЕО

Спор собственников вылился в вооруженный захват заводаФото: администрация ПГО

Появилось видео нападения на ООО «Уральский завод горячего цинкования» в городе Полевской Свердловской области. Неизвестные вооруженные люди в масках ворвались на территорию завода в 6:30 утра, прогнали заводскую охрану и персонал завода, который в это время находился на смене, и закрылись в цехе.

При этом охранники завода, оказавшие сопротивление, были избиты. Как сообщает портал «ПроПолевской», руководство завода обратилось в полицию. На предприятие выехали все силы ОВД Полевского, а из Екатеринбурга вскоре прибыли бойцы ОМОНа и Росгвардии.

«В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия. Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, предотвратить возможные провокационные действия и не допустить криминальных проявлений, на место выехали представители правоохранительных органов», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как стало известно позже, произошел спор двух собственников. Предприятие находится в стадии ликвидации. Собственник, организовавший налет, объяснил свои действия тем, что хотел провести инвентаризацию имущества.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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