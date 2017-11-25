Полицейские вечером 24 ноября задержали предполагаемого соучастника изнасилования 12-летней девочки в Екатеринбурге, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Местонахождение подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД. Они задержали его в одном из частных домов в пригороде Казани. «Это гражданин 1984 года рождения. Представители МВД уже доставили его самолетом в Екатеринбург. — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. — До приговора суда органы внутренних дел будут осуществлять оперативное сопровождение громкого дела и проверять арестованных на причастность к другим ранее совершенным преступлениям сексуального характера как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых».
В ближайшее время свердловские следователи предъявят мужчине обвинение и обратятся в суд с ходатайством, чтобы заключить его под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СК России по Свердловской области.
Как писало «URA.RU» ранее, ребенка похитили вечером 7 ноября. Девочку запихнули в автомобиль, надели на голову мешок, после чего отвезли в квартиру, где несколько часов насиловали. По информации СМИ, истязательства снимали на камеру, якобы чтобы в дальнейшем использовать в рекламе сайта для педофилов. Позже полиция арестовала по обвинению в похищении и изнасиловании 12-летней девочки в Екатеринбурге 42-летнего местного жителя Александра Ширяева.