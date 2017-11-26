Челябинские единороссы вернулись в детство и вспомнили о мамах

15:39 26 ноября 2017 0

Марина Поддубная, Владимир Мякуш и их соратники отметили День матери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское региональное отделение «Единой России» подготовила поздравления ко Дню матери, который отмечается 26 ноября. Представители партии сказали очень теплые слова о своих мамах, передает корреспондент «URA.RU».

«В мире нет ничего важнее и дороже семьи, родительского дома, святой материнской любви. Всю жизнь мамы оберегают нас от невзгод, радуются нашим успехам, поддерживают в трудную минуту. Хранительницы домашнего очага, они неустанно трудятся на благо семьи, добиваются успехов в профессиональной сфере, — говорит секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания региона Владимир Мякуш и обращается ко всем матерям. — Спасибо вам за ваш нелегкий материнский труд, любовь, доброту и терпение. Пусть в ваших семьях всегда будут мир и лад, спокойствие и благополучие. Крепкого вам здоровья, счастья, радости и душевного комфорта!».

Ко Дню матери пресс-служба регионального отделения «ЕР» подготовила праздничный ролик. Депутат гордумы, директор Ледового дворца спорта «Уральская молния» Денис Лапотышкин рассказал о том, как мама поддерживала его занятия спортом, когда он в 9 лет начал заниматься борьбой дзюдо. «Мама, спасибо, что ты есть!» — говорит Денис Лапотышкин. Председатель комитета по информационной политике Заксобрания Марина Поддубная вспоминает, как ее мама следила за тем, чтобы дочка занималась в музыкальной школе, и как это потом оказалось важно. «Мама, спасибо за то, что ты заставляла меня делать то, что я не хотела, — говорит Марина Поддубная. — И за то, что мне это пригодилось!».

Руководитель регионального исполкома «ЕР» Алексей Малофеев рассказывает о своей маме, педагоге на пенсии. «Мама, спасибо за терпение!» — благодарит свою мать Алексей Малофеев. Председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин вспоминает о своей маме, занимавшейся спортивной акробатикой. «Мама предопределила мои занятия спортом, развила во мне целеустремленность, — говорит Алексей Лошкин. — И хотя тебя, мама, уже нет с нами, я тебя все так же люблю!».

ВИДЕО: «Урал Инфо»