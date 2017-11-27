14:42 27 ноября 2017 0

В стране, к которой уральское предприятие требует деньги, идет гражданская война Фото: Евгений Ганеев

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) выиграл судебный процесс против минобороны Йемена. Но получить деньги предприятия не может: в стране идет гражданская война и непонятно, как и с кем вести дела.

УЗГА еще в 2011 и 2013 году по заказу военного ведомства Йемена отремонтировал 16 агрегатов: 12 двигателей двух разных модификаций для вертолетов МИ-8 и четыре редуктора, но денег по контракту не получил. Общая сумма задолженности составляет на сегодня 3,4 млн долларов.

В августе 2014 года из-за вооруженного конфликта в стране сменилось руководство, с марта 2015-го в стране идет гражданская война. В 2016 году завод несколько раз подавал иск к командованию Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны республики Йемен. Уральский арбитраж несколько раз отклонял иск — невозможно было убедиться в том, что сторона Йемена действительно получала уведомления о начавшемся процессе, поскольку почта там практически не работает. К тому же правительство, с которым у УЗГА был договор, смещено.

Но, оказалось, завод все же надеется получить деньги, заявили корреспонденту «URA.RU» на предприятии. «Процесс мы выиграли. Но проблема в том, что Йемена, как государства, по факту не существует, по сути, нет нормального ответчика, и от них никто не приходил на суд. Мы его провели, потому что не могли по-другому. Мы будем требовать исполнения судебного решения, как только в Йемене нормализуется ситуация. Пока двигатели, которые мы ремонтировали, находятся у нас», — рассказал гендидиректор предприятия Вадим Бадеха.