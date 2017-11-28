15:16 28 ноября 2017 0

В этом году Екатеринбург стал партнером благотворительного вечера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На благотворительном вечере «Екатерининской ассамблеи» в Екатеринбурге разыграют редкую картину, написанную в стиле меццо-тинто (сложнейшая техника гравюры). Деньги от продажи пойдут на проект по социализации инвалидов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, который является организатором мероприятия.

Редкий лот организаторам благотворительного вечера передали представители уральской столицы, ставшей в этом году партнером мероприятия. Меццо-тинто — это вид гравюры на металле, принципиальным отличием которой от других манер офорта является не создание системы углублений, а выглаживание светлых мест на металлической доске. Содержание картины авторы лота держат в секрете.

Как ранее сообщало «URA.RU», в оргкомитет продолжают поступать и другие ценные вещи из частных коллекций бизнесменов, политиков и артистов. В частности, российский драматург Евгений Гришковец передал для аукциона сувенирную печатную машинку.

Ежегодная «Екатерининская ассамблея» проходит в Екатеринбурге в седьмой раз, но в 2017 году впервые билеты на вечер были проданы задолго до мероприятия при стоимости в 25 тысяч рублей. СОСПП даже пришлось объявить о приостановке активных продаж, так как в зале не осталось мест.

Деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на поддержку проекта «Мастерские безграничных возможностей», в рамках которого для подростков с ограниченными возможностями будут созданы возможности по трудотерапии и профориентации. Это поможет подросткам адаптироваться в обществе, получить навыки в профессии и найти работу.