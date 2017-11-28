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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:16  28 ноября 2017 0

Среди уральской элиты разыграют редкую картину, написанную в стиле меццо-тинто

Екатерининская ассамблея. Екатеринбург
В этом году Екатеринбург стал партнером благотворительного вечераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На благотворительном вечере «Екатерининской ассамблеи» в Екатеринбурге разыграют редкую картину, написанную в стиле меццо-тинто (сложнейшая техника гравюры). Деньги от продажи пойдут на проект по социализации инвалидов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, который является организатором мероприятия.

Редкий лот организаторам благотворительного вечера передали представители уральской столицы, ставшей в этом году партнером мероприятия. Меццо-тинто — это вид гравюры на металле, принципиальным отличием которой от других манер офорта является не создание системы углублений, а выглаживание светлых мест на металлической доске. Содержание картины авторы лота держат в секрете.

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Гришковец выставил свой антиквариат на продажу для уральской элиты. ФОТО, ВИДЕО

Как ранее сообщало «URA.RU», в оргкомитет продолжают поступать и другие ценные вещи из частных коллекций бизнесменов, политиков и артистов. В частности, российский драматург Евгений Гришковец передал для аукциона сувенирную печатную машинку.

Ежегодная «Екатерининская ассамблея» проходит в Екатеринбурге в седьмой раз, но в 2017 году впервые билеты на вечер были проданы задолго до мероприятия при стоимости в 25 тысяч рублей. СОСПП даже пришлось объявить о приостановке активных продаж, так как в зале не осталось мест.

Деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на поддержку проекта «Мастерские безграничных возможностей», в рамках которого для подростков с ограниченными возможностями будут созданы возможности по трудотерапии и профориентации. Это поможет подросткам адаптироваться в обществе, получить навыки в профессии и найти работу.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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