Прикамскую чиновницу, подозреваемую в махинациях с землей, отпустили из-под стражи

Председателю комитета по управлению имуществом Чайковского Наталье Смышляевой изменили меру пресечения. Сейчас чиновница находится под домашним арестом.
Наталью Смышляеву взяли под стражу сразу после обысков в городской администрации, которые прошли 25 октября. Она является фигуранткой уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Дело возбуждено по факту продажи дачных участков в кооперативе «Рассвет» по заниженной стоимости. Кроме того, в сети появилась информация, что чиновница пролоббировала выделение квартиры своей несовершеннолетней дочери. Как рассказал «URA.RU» источник в силовых структурах, сейчас эта информация проверяется, но в уголовном производстве ее пока нет.
Сейчас чиновнице изменили меру пресечения на домашний арест. Эта мера будет действовать до 27 декабря.