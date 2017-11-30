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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:11  30 ноября 2017 0

«Мерло померло». В подмосковном магазине произошел винный потоп. ФОТО

Дегустация французских вин и спиртных напитков в России-2017. Екатеринбург, вино, напитки, бутылки, алкогольная продукция, алкоголь, фуршет, дегустация
Очевидцы наблюдали на полу магазина много разбитых бутылокФото: Анна Майорова © URA.RU

Десятки бутылок вина разбились в гипермаркете «Карусель» в подмосковном Жуковском Московской области. ТПод тяжестью бутылок не выдержали и рухнули полки. Об инциденте сообщила Виктория Нестерович в группе «Раменское» во «ВКонтакте».

Фото: Группа «Раменское», «ВКонтакте»

«Я стояла в аптеке и услышала звон стекла, зашла в гипермаркет, а там на полу — много разбитых бутылок и море красного вина. Я видела, как мужчина и девушка схватились за полку», — цитирует одного из очевидцев Юлию «Подмосковье сегодня».

В Сети пользователи по-разному отреагировали на разбитые бутылки с вином. «Ух, хорошо. Уничтожать алкоголь так и надо, сбрасывая на землю»; «Праздник к нам приходит!»; «На счастье!»; «Убрать бутылки и можно фильм ужасов снимать»; «Здоровее будут», — написали одни комментаторы, которые явно выступают за здоровый образ жизни. «Боль», «Печаль беда», «Мерло померло», «Пол литра…вдребезги», — расстроились другие.

В пресс-службе компании отметили, что инцидент произошел из-за того, что крепления не выдержали нагрузки. Также в организации добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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