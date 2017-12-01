В Магнитогорске начнут учить шахматам в детских садах и школах

В учебных заведениях Магнитогорска появилась новая дисциплина — шахматы. Образовательная программа уже действует в 45 детских сад и 20 школах города.
«На основе соглашения, подписанного между администрацией города и ПАО „ММК“, составлен трёхгодичный график включения в проект образовательных учреждений города», — рассказал начальник управления образования Наталья Сафонова.
Занятия для магнитогорских детей будут вести 65 педагогов, прошедших обучение у старшего научного сотрудника Института стратегии развития образования Российской академии образования Игоря Сухина. Именно он разработал программу «Шахматы — детям».
В приобретении необходимого оборудования учебным заведениям помог Магнитогорский металлургический комбинат. Зарплата педагогов финансируется из областного бюджета. Внедрение шахмат в детские сады и школы поддерживает министр образования и науки РФ Ольга Васильева. По ее мнению, в жизнь маленьких россиян необходимо добавить как минимум пять бесплатных кружков, в их числе — шахматный. О предварительных результатах начинающих шахматистов можно будет судить по результатам педагогического тестирования и первых соревнований, намеченных на весну следующего года.