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Главные новости Челябинской области
14:24  01 декабря 2017 0

В Магнитогорске начнут учить шахматам в детских садах и школах

Магнитогорские дети знакомятся с миром шахматФОТО: пресс-служба ПАО «ММК»

В учебных заведениях Магнитогорска появилась новая дисциплина — шахматы. Образовательная программа уже действует в 45 детских сад и 20 школах города.

«На основе соглашения, подписанного между администрацией города и ПАО „ММК“, составлен трёхгодичный график включения в проект образовательных учреждений города», — рассказал начальник управления образования Наталья Сафонова.

Занятия для магнитогорских детей будут вести 65 педагогов, прошедших обучение у старшего научного сотрудника Института стратегии развития образования Российской академии образования Игоря Сухина. Именно он разработал программу «Шахматы — детям».

ФОТО: Пресс-служба ПАО ММК

В приобретении необходимого оборудования учебным заведениям помог Магнитогорский металлургический комбинат. Зарплата педагогов финансируется из областного бюджета. Внедрение шахмат в детские сады и школы поддерживает министр образования и науки РФ Ольга Васильева. По ее мнению, в жизнь маленьких россиян необходимо добавить как минимум пять бесплатных кружков, в их числе — шахматный. О предварительных результатах начинающих шахматистов можно будет судить по результатам педагогического тестирования и первых соревнований, намеченных на весну следующего года.

Сергей Макеев
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