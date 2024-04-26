Челябинским туристам пригрозили штрафами за костры в лесу

С 15 апреля в Челябинской области объявлен пожароопасный сезон, напомнил инспектор Андрей Смирнов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Туристам запретили разводить костры в лесах Челябинской области во время пожароопасного сезона. Об этом напомнил URA.RU заместитель главного Государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов накануне майских праздников.

«С 15 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон, который запрещает разводить костры в лесу. За нарушение предусмотрена административная ответственность», — пояснил Андрей Смирнов в разговоре с журналистом агентства.

Смирнов добавил благодаря работе патрульно-контрольной группы, которая состоит из инспекторов пожарного надзора, полиции и представителей органов местного самоуправления, с начала года на нарушителей уже составлены 37 протоколов. Это те люди, которых инспекторы в буквальном смысле поймали за руку за неосторожное обращение с огнем, благодаря чему удалось предотвратить возможное возгорание.

Также были оформлены 25 определений о возбуждении административных расследований по фактам других возгораний. Всего проведено 1526 патрулей, обследовано 3232 населенных пункта, зафиксировано 25 очагов ландшафтных пожаров.

Инспектор также напомнил гражданам, как правильно тушить в лесу ненужные вещи, траву и кострище в целом. Это можно сделать открытым и закрытым способом, соблюдая все меры противопожарной безопасности. Первый случай предполагает следующие шаги: в 15 метрах от любого строения необходимо вырыть яму диаметром около метра, снять по периметру дерн и обеспечить средствами пожаротушения. Во втором — необходимо использовать цельную бочку (здесь безопасные расстояния можно уменьшить в два раза).

В обоих случаях необходимо держать при себе воду, огнетушитель или другие средства для пожаротушения, а также рабочие средства связи. Запрещено делать это при ветре со скоростью более пяти метров в секунду.

Ранее стало известно, что запрет также действует на сжигание мусора, сухой растительности, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов и садовых участков. В области уже начались первые лесные пожары. Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин предупредил, что пик пожаров ожидается в мае, передает «Национальная служба новостей».