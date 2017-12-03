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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:00  03 декабря 2017 0

Лавров заявил, что существование НАТО бессмысленно

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Альянс существует «уже искусственно», уверен министрФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что НАТО утратило смысл своего существования после того, как распались Советский Союз и Варшавский договор. Он подчеркнул, что альянс существует «уже искусственно».

«После того, как исчезли Советский Союз и Варшавский договор, альянс утратил смысл своего существования. Прежде всего, наши заокеанские коллеги поддерживали военно-политический блок Североатлантического альянса в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу. Это очевидная истина. Любой политолог это знает и давно уже усвоил», — пояснил Лавров в интервью на белорусском телевидении, передает RT.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал референдум о присоединении Украины к Евросоюзу и НАТО. Конкретные сроки не называются, говорится лишь, что это произойдет в «обозримом будущем».

Игорь Чукреев
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