Лавров заявил, что существование НАТО бессмысленно

10:00 03 декабря 2017 0

Альянс существует «уже искусственно», уверен министр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что НАТО утратило смысл своего существования после того, как распались Советский Союз и Варшавский договор. Он подчеркнул, что альянс существует «уже искусственно».

«После того, как исчезли Советский Союз и Варшавский договор, альянс утратил смысл своего существования. Прежде всего, наши заокеанские коллеги поддерживали военно-политический блок Североатлантического альянса в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу. Это очевидная истина. Любой политолог это знает и давно уже усвоил», — пояснил Лавров в интервью на белорусском телевидении, передает RT.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал референдум о присоединении Украины к Евросоюзу и НАТО. Конкретные сроки не называются, говорится лишь, что это произойдет в «обозримом будущем».