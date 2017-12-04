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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:40  04 декабря 2017 0

Команда Евгения Куйвашева пытается найти баланс между светской элитой и православными ценностями. Оценить успехи смогут читатели новостей

Митинг на Площади Труда по случаю Дня народного единства. Екатеринбург, тунгусов владимир, куйвашев евгений, чернецкий аркадий, толпа, митрополит кирилл, массовые мероприятия
После череды зарубежных командировок у Евгения Куйвашева наметилось большое количество встреч в регионеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, несколько недель подряд посещавший самые разные части света с презентацией заявки Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО-2025», сейчас покажет пример погруженности во внутрирегиональные процессы.

Сегодня глава региона принял у себя в резиденции посла Франции в России Сильви Берманн, которая гостит в регионе со 2 декабря. В России она начала работу в сентябре, и сейчас совершает такой же ознакомительный тур по стране, как новый посол США в нашей стране Джон Хантсман (принятый Куйвашевым, но получивший отказ во встрече с главой Сахалинской области Олегом Кожемяко).

Во вторник, 5 декабря, Евгений Куйвашев примет участие в заседании регионального Заксобрания, на котором будет утвержден бюджет региона на следующий год. Эта встреча важна, поскольку из-за плотного графика загранкомандировок губернатор не имел возможности лично презентовать бюджет.

Также у Куйвашева на неделе ряд встреч: с чиновником года — министром транспорта Василием Старковым, начальником Свердловской ЖД Алексеем Мироновым, во время которой они намерены обсудить подготовку железнодорожного вокзала Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Кроме того, во вторник уральскую столицу посетит руководство фонда «Сколково», которое намерено встретиться с руководителями местных промышленных предприятий.

Директорат встретится с губернатором в пятницу, 8 декабря: Евгений Куйвашев посетит мероприятие в рамках одной из красивейших и достойнейших инициатив регионального бизнес-сообщества — благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Компанию ему составит актриса и создатель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

Время проведения ассамблеи связано с православным праздником — днем святой Екатерины, в честь которой назван Екатеринбург. Празднование этого события станет испытанием для традиционно светского графика власти.

В четверг, 7 декабря, губернатор будет встречать двух патриархов — Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора II и Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III, хранителя Гроба Господня. В компании гостей Евгений Куйвашев может принять участие в общегородском крестном ходе от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины. В субботу, 9 декабря, он примет участие в церемонии вручения ордена святой Екатерины. И можно не сомневаться в подтексте всех мероприятий: их проводит одноименный фонд, поддерживающий начинание бизнесменов Игоря Алтушкина и Андрея Козицына по строительству храма во имя святой на набережной городского пруда в Екатеринбурге.

Узнать подробности происходящего журналистам удастся в пятницу, 8 декабря, в екатеринбургском Ельцин Центре, где пройдет Уральский медиа-форум. Мероприятие посетит новый председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, с которым у губернатора назначена встреча. С высокой долей вероятности компанию Куйвашеву на форуме составит уважаемая им пиарщица Марианна Максимовская.

В субботу, 9 декабря, главу региона ждут на конференции свердловской «Единой России». Там выберут делегатов на декабрьский общероссийский съезд партии, на который у Куйвашева именной пригласительный.

Александр Пономарев
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