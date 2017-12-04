18:40 04 декабря 2017 0

После череды зарубежных командировок у Евгения Куйвашева наметилось большое количество встреч в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, несколько недель подряд посещавший самые разные части света с презентацией заявки Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО-2025», сейчас покажет пример погруженности во внутрирегиональные процессы.

Сегодня глава региона принял у себя в резиденции посла Франции в России Сильви Берманн, которая гостит в регионе со 2 декабря. В России она начала работу в сентябре, и сейчас совершает такой же ознакомительный тур по стране, как новый посол США в нашей стране Джон Хантсман (принятый Куйвашевым, но получивший отказ во встрече с главой Сахалинской области Олегом Кожемяко).

Во вторник, 5 декабря, Евгений Куйвашев примет участие в заседании регионального Заксобрания, на котором будет утвержден бюджет региона на следующий год. Эта встреча важна, поскольку из-за плотного графика загранкомандировок губернатор не имел возможности лично презентовать бюджет.

Также у Куйвашева на неделе ряд встреч: с чиновником года — министром транспорта Василием Старковым, начальником Свердловской ЖД Алексеем Мироновым, во время которой они намерены обсудить подготовку железнодорожного вокзала Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Кроме того, во вторник уральскую столицу посетит руководство фонда «Сколково», которое намерено встретиться с руководителями местных промышленных предприятий.

Директорат встретится с губернатором в пятницу, 8 декабря: Евгений Куйвашев посетит мероприятие в рамках одной из красивейших и достойнейших инициатив регионального бизнес-сообщества — благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Компанию ему составит актриса и создатель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

Время проведения ассамблеи связано с православным праздником — днем святой Екатерины, в честь которой назван Екатеринбург. Празднование этого события станет испытанием для традиционно светского графика власти.

В четверг, 7 декабря, губернатор будет встречать двух патриархов — Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора II и Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III, хранителя Гроба Господня. В компании гостей Евгений Куйвашев может принять участие в общегородском крестном ходе от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины. В субботу, 9 декабря, он примет участие в церемонии вручения ордена святой Екатерины. И можно не сомневаться в подтексте всех мероприятий: их проводит одноименный фонд, поддерживающий начинание бизнесменов Игоря Алтушкина и Андрея Козицына по строительству храма во имя святой на набережной городского пруда в Екатеринбурге.

Узнать подробности происходящего журналистам удастся в пятницу, 8 декабря, в екатеринбургском Ельцин Центре, где пройдет Уральский медиа-форум. Мероприятие посетит новый председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, с которым у губернатора назначена встреча. С высокой долей вероятности компанию Куйвашеву на форуме составит уважаемая им пиарщица Марианна Максимовская.

В субботу, 9 декабря, главу региона ждут на конференции свердловской «Единой России». Там выберут делегатов на декабрьский общероссийский съезд партии, на который у Куйвашева именной пригласительный.