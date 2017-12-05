Путину придется искать деньги на пермский волейбол

Волейбольный клуб «Прикамье», которому грозит закрытие из-за отсутствия денег, может спастись. Вокруг команды ходят слухи об обещаниях чиновников, однако в пермском правительстве «URA.RU» сообщили, что спортсменам все же придется искать спонсоров.
Источник агентства в кабинете министров рассказал, что в конце ноября директор и главный тренер волейбольного клуба «Прикамье» Владимир Путин встречался с руководством министерства спорта Пермского края. Обсуждалось будущее команды, рискующей прекратить существование и досрочно завершившей участие в чемпионате высшей лиги «А» из-за отсутствия средств.
Собеседник, знакомый ситуацией в клубе, подтверждает, что на уровне слухов фигурирует информация о встрече в минспорта. Обсуждается, что «губернатор покроет долги клуба», и команда сможет принять участие в следующем сезоне чемпионата.
В самом «Прикамье» однако не комментируют информацию о встрече с руководством минспорта и отмечают, что будущее команды пока не определено. Средств у клуба по-прежнему нет.
В пресс-службе минспорта и вовсе опровергли сведения о встрече руководства ведомства и Владимира Путина. «Прикамье» может получить финансирование в следующем году, но на прежних условиях.
О серьезных проблемах пермского волейбольного клуба (в свое время он был одним из сильнейших в стране) стало известно еще летом. На 2017 год, напомним, минспорта предусмотрело для «Прикамья» 18 млн рублей по программе 50/50: чтобы получить рубль из бюджета, нужно привлечь рубль спонсорских денег. Волейбольному клубу были выделены эти средства, правительство свои обязательства выполнило. Но в итоге денег все равно не хватило.