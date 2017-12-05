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Главные новости Пермского края
15:55  05 декабря 2017 0

Путину придется искать деньги на пермский волейбол

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
Власти готовы выделить волейболистам денег в следующем году, но сперва придется найти спонсораФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Волейбольный клуб «Прикамье», которому грозит закрытие из-за отсутствия денег, может спастись. Вокруг команды ходят слухи об обещаниях чиновников, однако в пермском правительстве «URA.RU» сообщили, что спортсменам все же придется искать спонсоров.

Источник агентства в кабинете министров рассказал, что в конце ноября директор и главный тренер волейбольного клуба «Прикамье» Владимир Путин встречался с руководством министерства спорта Пермского края. Обсуждалось будущее команды, рискующей прекратить существование и досрочно завершившей участие в чемпионате высшей лиги «А» из-за отсутствия средств.

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Собеседник, знакомый ситуацией в клубе, подтверждает, что на уровне слухов фигурирует информация о встрече в минспорта. Обсуждается, что «губернатор покроет долги клуба», и команда сможет принять участие в следующем сезоне чемпионата.

В самом «Прикамье» однако не комментируют информацию о встрече с руководством минспорта и отмечают, что будущее команды пока не определено. Средств у клуба по-прежнему нет.

В пресс-службе минспорта и вовсе опровергли сведения о встрече руководства ведомства и Владимира Путина. «Прикамье» может получить финансирование в следующем году, но на прежних условиях.

О серьезных проблемах пермского волейбольного клуба (в свое время он был одним из сильнейших в стране) стало известно еще летом. На 2017 год, напомним, минспорта предусмотрело для «Прикамья» 18 млн рублей по программе 50/50: чтобы получить рубль из бюджета, нужно привлечь рубль спонсорских денег. Волейбольному клубу были выделены эти средства, правительство свои обязательства выполнило. Но в итоге денег все равно не хватило.

Стефан Савелли
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