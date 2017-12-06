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Главные новости Пермского края
00:18  06 декабря 2017 0

Спасатели справились с пожаром в соликамской колонии строгого режима

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожар
Сейчас пожарные занимаются проливкой зданияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Спасатели справились с огнем в колонии строгого режима в Соликамске [Пермский край]. Сейчас происходит проливка полыхавшего здания, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка ФСИН Станислав Волегов.

Основными версиями пожара, как ранее сообщал RT, специалисты называли поджог или короткое замыкание, однако пока никаких официальных заявлений по этому вопросу не было.

Сообщение о пожаре появилось вечером 5 декабря. Изначально в СМИ появилась информация о том, что горит административное здание на территории колонии особого режима «Белый лебедь», куда отправляют пожизненно осужденных преступников. Позже ФСИН разъяснило, что ЧМ произошло в рядом находящейся колонии.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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