Спасатели справились с пожаром в соликамской колонии строгого режима

Сейчас пожарные занимаются проливкой здания
Спасатели справились с огнем в колонии строгого режима в Соликамске [Пермский край]. Сейчас происходит проливка полыхавшего здания, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка ФСИН Станислав Волегов.
Основными версиями пожара, как ранее сообщал RT, специалисты называли поджог или короткое замыкание, однако пока никаких официальных заявлений по этому вопросу не было.
Сообщение о пожаре появилось вечером 5 декабря. Изначально в СМИ появилась информация о том, что горит административное здание на территории колонии особого режима «Белый лебедь», куда отправляют пожизненно осужденных преступников. Позже ФСИН разъяснило, что ЧМ произошло в рядом находящейся колонии.